Durante l’allenamento odierno, tre giocatori della Juventus hanno svolto esercizi separati dal resto del gruppo. Si tratta di Kalulu, Kelly e Thuram, che non hanno partecipato alle sessioni con la squadra principale. Le loro condizioni vengono monitorate, ma attualmente non si segnalano problemi significativi in vista della prossima partita contro la Fiorentina. La squadra si prepara quindi alla sfida, con alcuni giocatori che continuano a seguire percorsi di recupero personalizzati.

di Marco Baridon Infortunati Juve, Kalulu, Kelly e Thuram hanno svolto un allenamento a parte. Ma le loro condizioni non preoccupano in vista della Fiorentina. Il countdown per la sfida tra Juventus e Fiorentina è ufficialmente iniziato, e l’attenzione dello staff medico bianconero è interamente rivolta alla Continassa. Come appreso da .com, nella sessione odierna di allenamento, infatti, si è registrato un lavoro differenziato quest’oggi alla Continassa per Kalulu, Kelly e Thuram. I tre calciatori hanno seguito programmi personalizzati per gestire i rispettivi carichi di lavoro e recuperare la migliore condizione atletica. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Nonostante la prudenza dello staff, non emerge nessuna preoccupazione, comunque, in vista di Juve Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, allenamento a parte per Kalulu, Kelly e Thuram. Cosa filtra in vista della sfida contro la Fiorentina. Le ultime dalla Continassa

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