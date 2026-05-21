Nella giornata di domenica, il centrocampista ha condiviso momenti della sua giornata a casa, mentre si preparava per il futuro e rifletteva sui valori della sua squadra. Nel frattempo, sono emerse dichiarazioni riguardanti l’ambiente della Juventus, dove si afferma che non si può semplicemente mantenere una posizione tranquilla, ma ci sono standard da rispettare. La discussione si è concentrata anche sui primi passi di carriera del giocatore e sui momenti di relax, come il consumo di vino.

2026-05-20 19:08:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: La domenica a casa Locatelli. Il capitano della Juve spiega come si vivono le partite a casa sua: “ La domenica della mia famiglia è mio papà che cerca sempre di venire allo stadio con mio zio. Mi seguono ovunque, fanno le macchinate. Mia mamma che spera che mio papà va allo stadio cosi può vedere a casa la partita tranquilla, perché se c’è mio papà ci mette troppa agitazione. Avendo due bambini ho anche la responsabilità nei confronti dei bambini. Mia moglie cerca di fargli vedere qualcosa e sicuramente sento il loro sostegno ed e una cosa bella. Una cosa bella quando le cose vanno bene, perché quando le cose vanno male non riesco a sentire i miei genitori perché parleremmo solamente di quello e quindi non ci parliamo “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Alla Juve non puoi vivacchiare, ci sono standard”: a tutto Locatelli tra primi passi, vino e futuro

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The Elegance of Balance | Champions of with Manuel Locatelli | Serie A 2025/26

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