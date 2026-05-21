L'ex presidente cubano Raúl Castro è stato incriminato in un procedimento legale che riguarda accuse legate a pratiche di corruzione. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha adottato una strategia simile a quella applicata in Venezuela, rivolta anche a Cuba. Tra i due paesi ci sono differenze significative, ma le mosse legali sembrano seguire un percorso analogo. La questione coinvolge aspetti giudiziari e diplomatici, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni ufficiali in merito.

Anche il Venezuela, come Cuba oggi, era stato sottoposto a un blocco navale. Anche il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, era stato messo sotto accusa dalla giustizia statunitense. La sua incriminazione era poi stata usata come pretesto per un’azione militare nel paese. L’amministrazione Trump è piuttosto esplicita sulla questione e sta creando dei paralleli diretti tra la situazione del Venezuela e quella di Cuba. Ci sono però differenze sostanziali. Per Trump e la sua amministrazione, l’operazione in Venezuela di gennaio è stata un successo eccezionale: un intervento militare breve e limitato; un cambio di regime più o meno pacifico e l’insediamento di una nuova leadership proveniente dallo stesso regime (e quindi ancora in grado di controllare il paese), ma più accomodante e pronta a obbedire alle richieste degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump sta usando il “modello Venezuela” anche contro Cuba

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Trump se presenta como Presidente Activo de Venezuela

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