Durante una conferenza stampa, il presidente americano ha dichiarato di preferire una soluzione di tipo venezuelano per l’Iran, sottolineando l’auspicio di un cambio di regime interno a Teheran. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con l’obiettivo di influenzare la situazione politica nel paese mediorientale.

Donald Trump ha ribadito di auspicare una soluzione venezuelana per l’Iran. Lunedì sera, durante una conferenza stampa, il presidente americano ha invocato per Teheran un cambio di regime «interno». «In Venezuela, abbiamo una donna, Delcy, che è stata presidente del Paese, molto rispettata, molto. sta facendo un ottimo lavoro. E, sapete, non c’è stata alcuna interruzione. Abbiamo avuto, come ricorderete, l’Iraq, dove tutti sono stati licenziati. I militari sono stati mandati via, la polizia è stata mandata via, i politici sono stati mandati via. Non c’era nessuno. E sapete in cosa si sono trasformati? Nell’Isis. E non lo vogliamo. Non lo vogliamo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, Trump guarda al modello Venezuela: il piano che può cambiare la guerra

