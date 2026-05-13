Venezuela 51esimo stato Usa Cuba Obama in una fogna | la serataccia di Trump su Truth

Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth Social un’immagine che rappresenta il Venezuela con una bandiera americana e la scritta «51 stato». L’immagine ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti, mentre si continua a seguire la posizione ufficiale del governo statunitense su questioni di politica estera e rapporti con il Venezuela. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di media e analisti politici.

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