Venezuela 51esimo stato Usa Cuba Obama in una fogna | la serataccia di Trump su Truth
Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth Social un’immagine che rappresenta il Venezuela con una bandiera americana e la scritta «51 stato». L’immagine ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti, mentre si continua a seguire la posizione ufficiale del governo statunitense su questioni di politica estera e rapporti con il Venezuela. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di media e analisti politici.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un’immagine che raffigura il Venezuela con una bandiera americana inserita e la dicitura «51 stato». Il post arriva mentre il tycoon è in viaggio verso la Cina per un vertice con Xi Jinping. E dopo che la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodrìguez, ha affermato che il suo paese non aveva «mai» preso in considerazione l’ipotesi di diventare uno stato Usa. Nemmeno dopo la cattura del leader deposto Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi a gennaio. Trump e il Venezuela. Lunedì 11 maggio Trump aveva dichiarato a Fox News di stare valutando la possibilità di rendere il paese sudamericano un nuovo stato, dopo mesi di vanterie sul suo controllo della nazione ricca di petrolio.🔗 Leggi su Open.online
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