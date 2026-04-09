La situazione tra le nazioni alleate e gli Stati Uniti è caratterizzata da tensioni e incertezze, con il presidente che torna a criticare gli alleati e minacciare ritorsioni. Dopo alcune dichiarazioni, si registra un ritorno alle discussioni sulla presenza e sul ruolo della Groenlandia nel quadro delle strategie internazionali. La Nato si trova in una fase di instabilità, mentre le posizioni di Trump si muovono tra delusione e azioni di pressione.

Tregua fragile e Nato in bilico: ascissa e ordinata di Trump sul diagramma della guerra in Iran virano e oscillano su queste due coordinate. Il presidente Usa torna a parlare dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran e alza il livello dello scontro, sia sul piano militare. Sia nei rapporti con gli alleati Nato. E intanto, nonostante il cessate il fuoco, Washington mantiene le forze armate in stato di allerta, mentre cresce la tensione con alcuni Paesi dell’Alleanza. Dunque, mentre il mondo tira un sospiro di sollievo per il momentaneo cessate il fuoco tra Washington e Teheran, dalla Casa Bianca nessuno abbassa la guardia. Il presidente americano lo ha messo nero su bianco su Truth Social: lo stop alle ostilità non è un “liberi tutti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tregua fragile e Nato in bilico, Trump deluso torna alla carica. Nel mirino gli alleati “da punire”: non mi scordo la Groenlandia…

Trump e Nato, gelo totale: "Ricordate la Groenlandia", le voci sul "piano per punire gli alleati"Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nuovamente criticato aspramente la Nato e ha apparentemente ribadito le sue minacce riguardo alla...

Trump attacca la Nato e minaccia lo strappo: Groenlandia nel mirino, tensione con gli alleatiNEW YORK – La guerra in Iran non si è chiusa con una vittoria e Donald Trump prova a spostare il terreno dello scontro.

Temi più discussi: La tregua in Iran è fragile, bombe israeliane sul Libano: Così la guerra riprenderà; Iran, la tregua fragile e la cooperazione necessaria; Tregua in Iran. Israele bombarda il Libano; La mediazione del Pakistan, l'intervento last minute della Cina: come si è arrivati alla tregua tra Stati Uniti e Iran (e perché l'accordo potrebbe essere troppo fragile).

Tregua fragile in Medio Oriente: bombe su Beirut e Hormuz chiusaLa tregua a rischio in Medio Oriente vacilla sotto i bombardamenti a Beirut e il nuovo blocco navale nello stretto di Hormuz. stylo24.it

La tregua e la Nato vacillano. Israele si accanisce su BeirutLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola La tregua e la Nato vacillano. Israele si accanisce su Beirut pubblicato il 9 Aprile 2026 a firma di Giampiero Calapà ... ilfattoquotidiano.it

Iran, tra la fragile tregua e la pace duratura c'è di mezzo Netanyahu - facebook.com facebook

Il Libano è fragile e non ha uno Stretto di Hormuz Per questo è da sacrificare Mancano le parole per definire l'ultima offensiva di guerra. Beirut, senza interessi economici e col fardello di Hezbollah, rischia di essere la vittimapredestinatadella tregua @luciacap x.com