Recentemente, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche verso la NATO, minacciando di allontanarsi dall’alleanza. In particolare, ha rivolto l’attenzione alla Groenlandia, inserendola tra le possibili aree di interesse. Nel frattempo, la situazione internazionale vede una guerra ancora in corso in Iran, con tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e alcuni alleati. Questi sviluppi stanno alimentando un clima di instabilità e di divergenze tra le potenze mondiali.

NEW YORK – La guerra in Iran non si è chiusa con una vittoria e Donald Trump prova a spostare il terreno dello scontro. Il presidente degli Stati Uniti, stretto tra il malumore della base Maga e il rischio politico delle midterm, apre un nuovo fronte contro la Nato, accusata di non aver sostenuto Washington nel momento decisivo del conflitto. Nel pieno dei negoziati e con una tregua fragile, la Casa Bianca cambia narrativa: la responsabilità della mancata vittoria non è americana, ma degli alleati. E insieme all’accusa arriva la minaccia più pesante, quella di un possibile disimpegno dagli equilibri occidentali costruiti negli ultimi decenni. La pressione interna e lo scontro con la Nato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump attacca la Nato e minaccia lo strappo: Groenlandia nel mirino, tensione con gli alleati

Stretto di Hormuz: Trump minaccia gli alleati NatoLo Stretto di Hormuz è ora al centro dell’attenzione, mentre i prezzi mondiali del petrolio salgono alle stelle nel contesto del conflitto tra Stati...

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Temi più discussi: Trump minaccia di ritirarsi dalla Nato: perché ora fa sul serio (e il primo fronte di crisi sarà l'Ucraina); Trump contro la Nato, la minaccia e l'attacco: Nessun aiuto sull’Iran; Macron attacca Donald Trump: Danneggia la Nato e sull'Iran si contraddice; Iran, Trump minaccia di lasciare la Nato. Starmer: Londra non entrerà in guerra. Non cederò mai.

Nuovi raid in Libano: oltre 200 morti. Teheran minaccia: Hormuz chiuso. E Trump attacca la Nato: Non c'era quando avevamo bisognoTrump minaccia di mantenere le forze Usa in Iran e nell’area finché l’accordo non sarà rispettato. Intanto si aggrava il bilancio in Libano, cresce la tensione su Hormuz e i repubblicani temono il cos ... ilgiornale.it

Trump minaccia di uscire dalla Nato: come può farlo e cosa accadrebbeIl percorso per uscire dal Trattato atlantico è complesso e il presidente non può decidere da solo. Senza gli Stati Uniti, l’alleanza perderebbe il 60% del budget ... ilsole24ore.com

L’accordo per il cessate il fuoco NON ferma l’invasione di Israele del Libano. Mentre Trump attacca la CNN via social, il dato per capire la base delle trattative che cominciano venerdì a Islamabad è che si baseranno sulla proposta iraniana in 10 punti Eccola x.com

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