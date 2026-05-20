Cuba Trump incrimina Raúl Castro | tensione verso un bagno di sangue

In un procedimento legale che ha attirato l’attenzione internazionale, l’ex presidente cubano Raúl Castro è stato incriminato. Questa mossa segue le tensioni crescenti tra il governo cubano e le autorità statunitensi, che hanno portato a un aumento delle accuse e delle indagini legali contro figure di rilievo dell’isola. Le autorità statunitensi hanno indicato che le accuse potrebbero avere ripercussioni sugli equilibri politici a L’Avana, mentre si discute anche sulla possibilità di adottare modelli di intervento già utilizzati in altri contesti, come quello di altri paesi latinoamericani.

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