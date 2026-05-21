Trump guarda a Cuba | portaerei Nimitz nei Caraibi

Durante un momento di incertezza riguardo agli sviluppi della situazione in Iran, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto l’attenzione ai Caraibi, annunciando l’arrivo della portaerei Nimitz nella regione. La presenza della nave militare, nota per le sue capacità strategiche, è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle intenzioni specifiche. La notizia è arrivata in un periodo di tensioni e di attenti monitoraggi internazionali sulla stabilità della zona.

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