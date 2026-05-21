Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti alla base congiunta di Andrews, nel Maryland, di essere disponibile a parlare con il presidente di Taiwan, Lai Ching-Te. Prima di salire a bordo dell’Air Force One, ha affermato: «Gli parlerò». La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione internazionale sulla relazione tra Stati Uniti e Taiwan. Trump ha ripetuto questa disponibilità durante un’intervista, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto o i tempi della possibile conversazione.

Donald Trump si è nuovamente detto disponibile a parlare con il presidente di Taiwan, Lai Ching-Te. «Gli parlerò», ha dichiarato ai giornalisti alla base congiunta di Andrews, nel Maryland, prima di salire a bordo dell’ Air Force One. «Parlo con tutti. Ci occuperemo di questo, del problema di Taiwan». Le sue parole smentiscono dunque l’ipotesi che, quando qualche giorno fa, al termine del suo incontro con il leader cinese Xi Jinping aveva manifestato intenzioni simili, avesse avuto un lapsus. Già nel 2016 Trump aveva avuto un contatto con l’a più importante autorità di Taiwan. Subito dopo essere stato eletto presidente per la prima volta ebbe infatti un colloquio telefonico con la allora presidente Tsai Ing-Wen, che lo aveva chiamato per congratularsi dopo la sua vittoria alle elezioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump è pronto a parlare con il presidente di Taiwan

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Trump says he and President Xi talked 'a lot' about Taiwan

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