Trump pronto per il viaggio in Cina il 14 e 15 maggio Vuole parlare di commercio energia e Iran Ma Xi presenterà il conto | la riunificazione Taiwan è il presupposto per le relazioni

Il viaggio in Cina di Donald Trump è stato annunciato dal suo team e dovrebbe svolgersi tra il 14 e il 15 maggio, anche se le autorità cinesi non hanno ancora confermato ufficialmente l’evento. Durante la visita, il focus sarà su questioni di commercio, energia e Iran. Tuttavia, fonti vicine alle autorità riveleranno che la riunificazione di Taiwan rappresenta un punto centrale nelle relazioni tra le due parti.

Roma, 7 maggio 2026 - Donald Trump ha già annunciato il suo viaggio in Cina, anche se manca la conferma ufficiale di Pechino. Il tycoon ha fretta di incontrare il presidente cinese Xi Jinping per parlare di commercio, risorse energetiche e situazione intorno all'Iran, visto che il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ieri era a Pechino e ha incontrato il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, per rivendicare i diritti dell’Iran nell’aggressione statunitense e di Tel Aviv. La visita del presidente americano era inizialmente prevista dal 31 marzo al 2 aprile, ma è stata rinviata a causa proprio della crisi in Iran. "Ovviamente...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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