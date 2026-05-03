Il presidente di Taiwan è arrivato in Eswatini per una visita ufficiale, incontrando il re del paese. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i rapporti diplomatici con uno dei pochi stati che mantiene relazioni ufficiali con Taipei. La visita si svolge in un momento di crescente pressione internazionale, soprattutto da parte cinese, che cerca di isolare Taiwan sul piano diplomatico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati dell’incontro.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te è atterrato in Eswatini per una visita di Stato, volta a rafforzare i legami con uno dei pochi alleati diplomatici rimasti, nonostante le crescenti pressioni internazionali da parte della Cina. Lai ha partecipato a una cerimonia militare di benvenuto presso la Mandvulo International Conference Hall insieme al re Mswati III, seguita da colloqui bilaterali tra i due leader. La visita ha incluso la firma di un accordo di assistenza reciproca in materia doganale tra Taiwan, ufficialmente nota come Repubblica di Cina, e il Regno di Eswatini. Lai ha sottolineato lo status di Taiwan sulla scena mondiale, affermando che l’isola autonoma è uno Stato sovrano e non dovrebbe essere esclusa dall’impegno internazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taiwan, il presidente Lai in visita di Stato in Eswatini: l'incontro con Re Mswati III

Taiwan President Lai Meets Eswatini King Mswati III Despite China Pressure | APT

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Una raccolta di contenuti

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