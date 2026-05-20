Iran Trump | Netanyahu farà tutto quello che gli chiedo

Durante un incontro con i giornalisti, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'attuale primo ministro israeliano eseguirà tutte le richieste che gli farà, definendolo un uomo rispettabile. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle dichiarazioni pubbliche di Trump riguardo alle relazioni tra i due leader e alle sue aspettative nei confronti dell'amministrazione israeliana. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle richieste o sui piani futuri tra le due parti.

Benjamin Netanyahu “farà tutto quello che voglio che faccia. E’ un brav’uomo”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti al seguito. “È una brava persona. Non dimentichiamo che è stato primo ministro in tempo di guerra e, secondo me, non viene trattato bene in Israele”, ha aggiunto il presidente Usa. Flotilla, Conte: “Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump su Netanyahu: Farà quello che voglio. Poi scherza: Potrei fare il premier in Israele

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