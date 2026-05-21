Truffano un' anziana a Ischia e provano a scappare | due giovani egiziani in manette

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forio d'Ischia, i carabinieri hanno arrestato due giovani di origine egiziana, di 18 e 19 anni, residenti nel centro storico di Napoli. L'accusa è di aver truffato un'anziana di 87 anni, tentando di scappare quando sono stati scoperti. I due sono stati fermati poco dopo l'episodio e portati in caserma. La vittima aveva subito il raggiro poco prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

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A Forio d'Ischia i carabinieri hanno arrestato due giovani egiziani di 18 e 19 anni, domiciliati nel centro storico di Napoli, accusati di truffa ai danni di un'anziana di 87 anni. La donna, raggirata con la tecnica del finto nipote in difficoltà, aveva consegnato ai due tutti i suoi risparmi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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