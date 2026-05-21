Truffano un' anziana a Ischia e provano a scappare | due giovani egiziani in manette

A Forio d'Ischia, i carabinieri hanno arrestato due giovani di origine egiziana, di 18 e 19 anni, residenti nel centro storico di Napoli. L'accusa è di aver truffato un'anziana di 87 anni, tentando di scappare quando sono stati scoperti. I due sono stati fermati poco dopo l'episodio e portati in caserma. La vittima aveva subito il raggiro poco prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui