Truffano anziana con la tecnica del finto nipote | in due bloccati al casello dai carabinieri

Due uomini sono stati arrestati al casello autostradale mentre tentavano di truffare un’anziana usando la tecnica del finto nipote. I Carabinieri, impegnati nel contrasto a questo tipo di reati, hanno fermato i due soggetti prima che potessero portare a termine l’inganno. L’intervento ha impedito che la vittima fosse raggirata e ha assicurato i sospettati alle forze dell’ordine. L'attività di contrasto continua senza sosta.