Truffano anziana con la tecnica del finto nipote | in due bloccati al casello dai carabinieri
Due uomini sono stati arrestati al casello autostradale mentre tentavano di truffare un’anziana usando la tecnica del finto nipote. I Carabinieri, impegnati nel contrasto a questo tipo di reati, hanno fermato i due soggetti prima che potessero portare a termine l’inganno. L’intervento ha impedito che la vittima fosse raggirata e ha assicurato i sospettati alle forze dell’ordine. L'attività di contrasto continua senza sosta.
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alle truffe ai danni degli anziani da parte dei Carabinieri. I militari della Stazione di Teano hanno denunciato in stato di libertà, per truffa aggravata in concorso, un 42enne di Terzigno e un 27enne di origini marocchine, residente a San Giuseppe.🔗 Leggi su Casertanews.it
TECNICA DEL 'FINTO CARABINIERE' CONTRO GLI ANZIANI: IN MANETTE DUE TRUFFATORI SERIALI | 07/11/2025
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San Bartolomeo in Galdo, truffa un’anziana col trucco del “finto nipote”: 45enne arrestata dai CarabinieriLa donna avrebbe raggirato la vittima con una falsa emergenza familiare, facendosi consegnare denaro e monili.