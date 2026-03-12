Truffa con il noleggio dell' auto | versa 500 euro ma la società non esisteva

Un uomo ha versato 500 euro per il noleggio di un'auto dopo aver trovato online un'agenzia di autonoleggio che offriva tariffe vantaggiose. Dopo aver contattato telefonicamente la società, ha completato il pagamento, ma successivamente ha scoperto che l’agenzia non esisteva e che non avrebbe mai ricevuto il veicolo. La truffa si è concretizzata attraverso un’operazione online apparentemente reale.

Vittima del raggiro una donna di Latina. I carabinieri sono risaliti a due truffatrici campane Doveva noleggiare un'auto e dopo aver effettuato alcune ricerche sul web, ha contattato telefonicamente un'utenza di un'agenzia di autonoleggio che offriva evidentemente prezzi convenienti. Una donna di 68 anni, residente nel capoluogo, è caduta però in una truffa. Contattato il numero, si è lasciata convincere a effettuare un bonifico di circa 500 euro, come corrispettivo appunto del noleggio del veicolo. L'appuntamento per il ritiro doveva essere nella sede di una società a Latina, che tuttavia si è rivelata inesistente. Così la vittima ha più volte cercato di richiamare lo stesso numero, senza mai tuttavia ricevere risposta.