Il settore del noleggio veicoli continua a mostrare segnali di espansione, con un aumento della domanda da parte dei clienti privati. Tuttavia, il car sharing registra una diminuzione delle attività, evidenziando una fase di calo. Secondo il rapporto di un’associazione di settore, per il 2025 si prevedono dati complessivamente positivi, anche se alcune aree del mercato presentano segnali di rallentamento.

Un’auto su tre di quelle immatricolate nel 2025 era destinata al noleggio e 1,5 milioni di quelle circolanti appartiene a flotte a noleggio. È la fotografia del settore contenuta nella venticinquesima edizione del rapporto Aniasa, l’associazione che, all’interno di Confindustria, rappresenta il mondo dei servizi di mobilità (dal noleggio allo sharing, fino alla connettività). L’aspetto più interessante è però forse quello che riguarda le differenze che si stanno creando nel mondo del noleggio a lungo termine: mentre la flotta di veicoli destinati alle aziende rimane sostanzialmente stabile, la quota dei privati che si rivolgono al noleggio a...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Noleggio ancora in crescita, ma con qualche ombra. E crolla il car sharing

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Temi più discussi: Perché nel 2026 il noleggio a lungo termine cresce così tanto tra aziende e privati; I dati UNRAE del primo trimestre 2026 del noleggio lungo termine: 251.680 contratti, PHEV +57%; Mercato auto in crescita ad aprile: vetture a +12%; Immatricolazioni auto Italia aprile 2026: +11%, ancora un ottimo mese.

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