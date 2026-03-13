Truffa ad un' anziana | arrestati due finti carabinieri salernitani sull' A1

Due uomini hanno arrestato sull'A1 i due presunti responsabili di una truffa aggravata e rapina ai danni di una donna di 71 anni a Firenze. I due si spacciavano per carabinieri e avevano messo a segno il raggiro, portando alla fine all'arresto durante un'operazione di polizia. La vicenda si è conclusa con il fermo dei sospettati.

L'episodio si è verificato nella città di Firenze. L'allarme lanciato dalla vittima ha fatto scattare immediatamente le ricerche coordinate dalla centrale operativa dei militari dell'Arma Si è conclusa con due arresti la fuga dei presunti responsabili di una truffa aggravata sfociata in rapina ai danni di un'anziana di 71 anni a Firenze. I due uomini, originari della provincia di Salerno, sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento lungo l'autostrada A1. Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo radiomobile, l'episodio risale alla tarda mattinata del 10 marzo scorso. La vittima sarebbe stata... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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