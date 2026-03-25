Bari | truffa da centomila euro ad anziana due arresti Carabinieri

Lo scorso 20 marzo, i carabinieri hanno arrestato due persone coinvolte in una truffa di circa centomila euro ai danni di un’anziana. L’indagine ha portato alla scoperta di un raggiro che si è protratto nel tempo, con le vittime che hanno subito inganni e pressioni. Le autorità hanno messo in atto le procedure di fermo e stanno proseguendo con ulteriori verifiche sulla rete dei responsabili.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Lo scorso 20 marzo, nel contesto delle attività di contrasto al sempre più diffuso fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, coadiuvati da personale dell’Arma di Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal GIP di Bari su analoga richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 22enne e una 50enne napoletani, ritenuti responsabili ( fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), di truffa ai danni di un’anziana residente a Bari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: truffa da centomila euro ad anziana, due arresti Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Truffa ad un'anziana: arrestati due finti carabinieri salernitani sull'A1 Truffa e furto con strappo a un’anziana: due arresti a CassinoNei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino, in collaborazione con la Polizia Stradale e la Stazione Carabinieri di Celano,... Una raccolta di contenuti su Bari truffa da centomila euro ad... Bari, arresti domiciliari per truffa a un’anziana: due napoletani coinvoltiBARI - Lo scorso 20 marzo, nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, supportati dal personale dell’Arma d ... giornaledipuglia.com Bari, truffa a un’anziana: monili per 100mila euro consegnati a falsi parenti, due arresti domiciliariBari, presunta truffa a un’anziana: consegnati monili per 100mila euro a falsi parenti. Arresti domiciliari per un 22enne e una 50enne napoletani. Indagini partite dalla denuncia del 24 novembre 2025. trmtv.it