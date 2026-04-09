Cocaina hashish e contanti in auto | 31enne in manette dopo il controllo

Mercoledì 8 aprile, una pattuglia dei carabinieri di Oppeano ha fermato un'auto in una zona di campagna che conduce al centro di Isola Rizza. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato all’interno dell’auto sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, insieme a una somma di denaro contante. Il conducente, un uomo di 31 anni, è stato arrestato sul posto.

Era la tarda mattinata di mercoledì 8 aprile e una pattuglia dei carabinieri di Oppeano era in fase di osservazione lungo una via di campagna che offre l’accesso al centro di Isola Rizza, quando ha notato un automobilista sopraggiungere a bordo della sua vettura gesticolando animatamente. I. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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