Troppo rumore in A14 | Barriere antiacustiche progetto non pervenuto

Si richiede un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle barriere antirumore lungo l’autostrada A14 tra Forlì e Cesena. Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali sul progetto e non sono stati ancora avviati i lavori previsti. Le autorità devono verificare se le tempistiche indicate, con inizio dei lavori nel primo semestre del 2026, siano ancora confermate o necessitino di revisioni. La situazione resta senza sviluppi ufficiali da parte delle amministrazioni coinvolte.

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"È necessario fare chiarezza sullo stato di avanzamento delle barriere acustiche lungo il tratto dell’ autostrada A14 tra Forlì e Cesena, e va verificato se siano confermate le tempistiche indicate per l’avvio dei lavori nel corso del primo semestre 2026". È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata all’assemblea legislativa della Regione dalla consigliera del Partito democratico Valentina Ancarani (foto). "Le comunità che vivono nelle aree limitrofe al tratto autostradale continuano a segnalare disagi rilevanti legati all’ inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare – spiega Ancarani –. Si tratta di una situazione che incide sulla qualità della vita dei residenti e che richiede attenzione e aggiornamenti puntuali sullo stato degli interventi previsti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Troppo rumore in A14: "Barriere antiacustiche, progetto non pervenuto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A14 a Senigallia: partono i lavori per ridurre il rumore del viadotto? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi monitoraggi acustici la vita dei residenti? Chi ha spinto le istituzioni a intervenire sul viadotto? Quali... Lavori di riqualificazione delle barriere anti-rumore: chiude un tratto della A13Come programmato, per consentire lavori di riqualifica delle barriere anti-rumore, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di...