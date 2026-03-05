Lavori di riqualificazione delle barriere anti-rumore | chiude un tratto della A13
Dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 marzo, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso un tratto tra Padova Zona Industriale e l’allacciamento con l’A4 Torino-Trieste, in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di riqualificazione delle barriere anti-rumore. La stessa tratta rimarrà inattiva per tutta la notte, per tutta la durata degli interventi programmati.
Come programmato, per consentire lavori di riqualifica delle barriere anti-rumore, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra compreso tra Padova Zona Industriale e l'allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di.
