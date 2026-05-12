Sono iniziati i lavori sull’A14 a Senigallia per ridurre il rumore prodotto dal viadotto. Le operazioni mirano a installare nuovi sistemi di monitoraggio acustico e interventi specifici per contenere il disturbo. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo le richieste di alcuni residenti e di associazioni locali. La modifica coinvolge anche controlli più frequenti e misure di mitigazione del rumore nelle aree più vicine al viadotto.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi monitoraggi acustici la vita dei residenti?. Chi ha spinto le istituzioni a intervenire sul viadotto?. Quali sono i tempi tecnici per la fine del cantiere?. Perché questo intervento potrebbe diventare un modello per altre province?.? In Breve Intervento su carreggiata Sud tra Rio Montignano e galleria Colline del Cavallo.. Partecipazione di Autostrade per l'Italia, Ast, Arpam e Comune di Senigallia.. Lavori previsti per concludersi entro la fine del mese corrente.. Monitoraggi acustici post-cantiere per verificare l'efficacia della sostituzione giunti.. A Senigallia sono partiti i lavori per la sostituzione dei giunti sulla carreggiata Sud dell’autostrada A14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14 a Senigallia: partono i lavori per ridurre il rumore del viadotto

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