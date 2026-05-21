Troppi morti sulla statale 115 da Ribera l’appello per le 4 corsie | Chi la percorre ogni giorno è un sopravvissuto
Da Ribera arriva un appello per la realizzazione di una strada a quattro corsie sulla statale 115, considerata ormai insostenibile a causa di numerosi incidenti mortali e del traffico intenso. La strada viene percorsa quotidianamente da molte persone e rappresenta un collegamento importante, ma le condizioni attuali sono considerate insufficienti per garantire sicurezza e fluidità. La richiesta si basa sulla percezione diffusa di chi utilizza quotidianamente questa arteria, che la definisce come una via che mette a rischio la vita.
Una strada definita ormai “insostenibile” tra incidenti mortali, traffico pesante e collegamenti ritenuti insufficienti. È l’appello lanciato dall’assessore comunale di Ribera Gaetano Calzerano che chiede la realizzazione della Sud cccidentale Sicula Ss 115 a quattro corsie nel tratto tra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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