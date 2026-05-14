Sangue sulla statale 115 tragico incidente tra Sciacca e Ribera | due 25enni morti nello scontro tra auto e moto

Un incidente grave si è verificato lungo la statale 115 tra Sciacca e Ribera, provocando la morte di due giovani di 25 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto a seguito di uno scontro tra un'auto e una moto. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati coinvolti in un impatto violento, che ha causato la perdita delle vite dei due conducenti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e per gestire la situazione.

Due morti. A causa di uno scontro fra una moto e un'autovettura, due giovani - si tratta di stranieri - hanno perso la vita. La tragedia si è consumata poco dopo le 15,30 lungo la strada statale 115, fra Sciacca e Ribera, all'altezza del chilometro 128+500. Le vittime sono un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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