A Roma, il Colosseo ospiterà una mostra con 300 reperti provenienti da un sito archeologico in Turchia, tra cui alcuni oggetti rari mai esposti prima in Italia. L'evento vede l’esposizione di materiali legati alla leggendaria città di Troia, portati in Italia attraverso un accordo tra i due governi. I ministri coinvolti hanno negoziato lo scambio di questi tesori, che saranno visibili al pubblico all’interno del monumento romano. La mostra si inserisce in un progetto di collaborazione tra i due paesi per la condivisione di beni culturali.

? Punti chiave Quali reperti rari verranno portati per la prima volta a Roma?. Come hanno negoziato i due ministri questo scambio di tesori?. Perché questo accordo è inserito nel Piano Mattei per l'Africa?. Cosa cambierà questo legame tra Italia e Turchia nel Mediterraneo?.? In Breve Mostra prevista tra giugno e ottobre 2026 al Parco archeologico del Colosseo.. Accordo bilaterale tra Alessandro Giuli e Mehmet Nuri Ersoy siglato ad aprile 2025.. Oltre 220 pezzi provenienti da 19 musei turchi con 50 reperti inediti.. Progetto inserito nel Piano Mattei per lo sviluppo del Mediterraneo e dell'Africa.. Il Parco archeologico del Colosseo ospiterà tra giugno e ottobre 2026 la mostra Troia e Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colosseo, il mito di Troia torna a Roma: 300 reperti in mostra

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