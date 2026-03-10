Mysteria | passeggiata raccontata nel cuore di Palermo tra storie miti e leggende

A Palermo, una passeggiata nel centro storico svela storie, miti e leggende tramandate oralmente. La visita si concentra su luoghi antichi e vicoli nascosti, accompagnata da narrazioni che mescolano fatti storici e tradizioni popolari. Le guide raccontano aneddoti e credenze, offrendo un’immersione nel patrimonio culturale della città attraverso voci che si tramandano nel tempo.

Una passeggiata raccontata nel cuore antico della città che intreccia ricerca, sensibilità e immaginazione, svelando un patrimonio di voci sospese fra la storia documentata e l'universo simbolico della tradizione orale. Un viaggio in una Palermo "altra", popolata da figure che hanno plasmato l'immaginario siciliano. Dai temibili lupunari alle ammalianti donne di fora, un racconto itinerante nella dimensione dell'invisibile, in cui ogni storia riflette credenze, paure e desideri che ancora oggi raccontano chi siamo.