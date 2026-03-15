Trofeo della Romagna 2025 premiati i campioni Commozione nel ricordo di Roberto Regitori

Al Ristorante Vecchio Podere si sono svolte le premiazioni dell’ottava edizione del Trofeo della Romagna 2025. Durante l’evento sono stati premiati i campioni della competizione e si è ricordato con commozione Roberto Regitori. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diversi atleti e appassionati, riuniti per celebrare i risultati di quest’anno.

Si sono svolte al Ristorante Vecchio Podere le premiazioni del Trofeo della Romagna, giunto all’ottava edizione. La serata, organizzata da Andrea Parma insieme alla moglie Roberta Parma e con la supervisione di Massimo Tosi, è stata anche un momento di ricordo dedicato a Roberto Regitori, figura storica della manifestazione scomparsa nel gennaio scorso. Il campionato amatoriale per auto storiche, che si svolge sulle strade della Romagna tra borghi, castelli e paesaggi ricchi di storia, ha coinvolto le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, oltre alla Repubblica di San Marino. Otto le prove disputate nel corso della stagione grazie alla collaborazione di diversi club del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Lutto nel mondo dell'automobilismo: addio a Roberto Regitori, "portatore sano di allegria e sorrisi" La commozione di Tajani in Senato al ricordo della tragedia a Crans-MontanaDurante le comunicazioni al Senato sulla strage di capodanno, il vicepremier e ministro degli Esteri si lascia prendere dall'emozione: "E' stato... Aggiornamenti e notizie su Trofeo della Romagna Discussioni sull' argomento Tricolore Rally autostoriche. Driver modenesi sul podio; Pula: spettacolo al Trofeo XCO Pixina Manna; Quindici anni del Trofeo delle Merende: rally, amicizia e solidarietà a Santo Stefano Belbo; Campionati Italiani di Marcia ad Alessandria. Trofeo della Romagna. Il Team Top Driver in gara nel ForliveseIl Trofeo Della Romagna, riguardante raduni turistici/regolaristici, è giunto a metà del proprio percorso. In evidenza due equipaggi del Team Top Driver di Faenza, Ricchi Lucchi-Strocchi su Fiat 124 ... ilrestodelcarlino.it Coppa della Divisione, Trofeo Emilia-Romagna: quarti di finale, LIVE e DIRETTE YOUTUBE facebook