Hijikata l' anti-italiani | dopo Maestrelli butta fuori anche Darderi Avanti Alcaraz e Djokovic

Hijikata ha escluso Darderi dopo aver eliminato anche Maestrelli, mentre Alcaraz e Djokovic avanzano nel torneo. L’australiano ha vinto facilmente contro Luciano, che si è dimostrato troppo discontinuo. Il numero uno al mondo continua la sua corsa, senza particolari difficoltà. Gli incontri si sono svolti su campi in cemento e hanno coinvolto diversi giocatori di livello internazionale.

Niente da fare per Luciano Darderi, unico azzurro in campo nella quarta giornata di Indian Wells, che sii ferma al secondo turno del primo Masters 1000 della stagione Atp. Sul cemento del torneo californiano l'azzurro è stato eliminato 4-6 6-2 6-4 dall'australiano Rinky Hijikata, che aveva già battuto un altro azzurro, Francesco Maestrelli. Non ama particolarmente il cemento di Indian Wells, Darderi, che su questa superfice negli ultimi tempi aveva anche giocato bene. Hijikata è sempre stato davanti nel punteggio in pratica, anche nel primo set vinto alla fine dall'italiano, quando l'australiano era davanti 4-1. Darderi ha approfittato di qualche errore di troppo di Hijikata, con ben cinque game di fila.