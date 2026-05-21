Trocciola nuovo segretario generale della Cgil Funzione Pubblica di Caserta
La Funzione Pubblica della Cgil di Caserta ha scelto all’unanimità Gaetano Trocciola come nuovo Segretario Generale. La nomina riguarda la categoria che rappresenta i lavoratori delle Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali, della Sanità e dell’Igiene Ambientale nella provincia. La decisione è stata presa durante un’assemblea dedicata alla scelta della leadership, senza opposizioni o voti contrari. Trocciola succede a un precedente segretario, assumendo ufficialmente il ruolo di rappresentante sindacale per questa area.
La Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha eletto all’unanimità Gaetano Trocciola nuovo Segretario Generale della categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori delle Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali, della Sanità e dell’Igiene Ambientale della provincia di Caserta. L’elezione è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Cgil, Gaetano Trocciola eletto nuovo Segretario Generale della Funzione Pubblica di CasertaTempo di lettura: 2 minutiLa Funzione Pubblica CGIL di Caserta ha eletto all’unanimità Gaetano Trocciola nuovo Segretario Generale della categoria...
Leggi anche: Claudio Benedetti è il nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di Roma