Trocciola nuovo segretario generale della Cgil Funzione Pubblica di Caserta

La Funzione Pubblica della Cgil di Caserta ha scelto all’unanimità Gaetano Trocciola come nuovo Segretario Generale. La nomina riguarda la categoria che rappresenta i lavoratori delle Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali, della Sanità e dell’Igiene Ambientale nella provincia. La decisione è stata presa durante un’assemblea dedicata alla scelta della leadership, senza opposizioni o voti contrari. Trocciola succede a un precedente segretario, assumendo ufficialmente il ruolo di rappresentante sindacale per questa area.

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