Trocciola nuovo segretario generale della Cgil Funzione Pubblica di Caserta

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Funzione Pubblica della Cgil di Caserta ha scelto all’unanimità Gaetano Trocciola come nuovo Segretario Generale. La nomina riguarda la categoria che rappresenta i lavoratori delle Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali, della Sanità e dell’Igiene Ambientale nella provincia. La decisione è stata presa durante un’assemblea dedicata alla scelta della leadership, senza opposizioni o voti contrari. Trocciola succede a un precedente segretario, assumendo ufficialmente il ruolo di rappresentante sindacale per questa area.

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La Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha eletto all’unanimità Gaetano Trocciola nuovo Segretario Generale della categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori delle Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali, della Sanità e dell’Igiene Ambientale della provincia di Caserta. L’elezione è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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