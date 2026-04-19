Claudio Benedetti è il nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di Roma

Claudio Benedetti, nato nel 1973, è stato nominato nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di Roma e Lazio. La nomina è stata annunciata recentemente e Benedetti avrà il compito di guidare la più grande federazione regionale della Uil. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il sindacato locale e regionale, che si occupa di rappresentare i lavoratori della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici.