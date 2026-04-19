Claudio Benedetti è il nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di Roma
Claudio Benedetti, nato nel 1973, è stato nominato nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di Roma e Lazio. La nomina è stata annunciata recentemente e Benedetti avrà il compito di guidare la più grande federazione regionale della Uil. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il sindacato locale e regionale, che si occupa di rappresentare i lavoratori della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici.
Il sindacato Uil Funzione pubblica Roma e Lazio ha un nuovo segretario generale. Si tratta di Claudio Benedetti, classe 1973, al quale spetta il compito di guidare la più grande federazione regionale della Uil.Claudio Benedetti nuovo segretario della Uil Fp di Roma e LazioClaudio Benedetti.🔗 Leggi su Romatoday.it
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