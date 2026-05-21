Cgil Gaetano Trocciola eletto nuovo Segretario Generale della Funzione Pubblica di Caserta

La Funzione Pubblica della CGIL di Caserta ha scelto il suo nuovo Segretario Generale, con un’elezione che si è svolta all’unanimità. La nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un cambiamento nella guida dell’organizzazione sindacale locale. La decisione arriva dopo un processo di consultazioni tra i rappresentanti dei lavoratori e le strutture sindacali. La figura appena eletta assume il ruolo in un momento di attenzione verso le questioni del pubblico impiego e delle condizioni lavorative nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Funzione Pubblica CGIL di Caserta ha eletto all’unanimità Gaetano Trocciola nuovo Segretario Generale della categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori delle Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali, della Sanità e dell’Igiene Ambientale della provincia di Caserta. L’elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale della categoria, che ha ribadito la volontà di rafforzare il radicamento della FP CGIL nei luoghi di lavoro e di rilanciare l’azione sindacale a tutela del lavoro pubblico e dei servizi ai cittadini. Trocciola, 50 anni, giornalista con una laurea in Scienze Politiche e un dottorato di ricerca in Economia e direzione delle aziende pubbliche, ha svolto la sua attività lavorativa sia nel privato che nella pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cgil, Gaetano Trocciola eletto nuovo Segretario Generale della Funzione Pubblica di Caserta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nasce anche a Catania la UIil Funzione Pubblica: Mario Conti eletto segretario generaleLa nuova federazione nasce dall'unificazione della Uil Federazione dei Poteri Locali e della Uil Pubblica Amministrazione. Leggi anche: Claudio Benedetti è il nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di Roma