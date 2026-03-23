Musica e inclusione | il coro di Melizzano unisce voci

La seconda edizione dello spettacolo intitolato La Musica: Speranza nell’Inverno della Vita ha trasformato la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Melizzano in uno spazio di incontro e condivisione. L’evento, ispirato al messaggio universale di San Francesco d’Assisi, ha messo al centro la dignità umana attraverso il linguaggio delle note. L’iniziativa si è svolta nella Valle Telesina, un territorio dove le tradizioni storiche si intrecciano con le sfide attuali del Sannio. Al cuore della serata vi era il coro Polifonico Madonna della Libera di Melizzano, che ha curato i momenti musicali principali. La voce solista di Matteo Vizzani, proveniente dal Coro della Diocesi di Roma, ha aggiunto una dimensione artistica di alto livello alla performance. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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