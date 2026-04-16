Rieti al centro | il premio nazionale per l’inclusione dell’autismo

A Rieti, durante la cerimonia del 15 aprile 2026 presso Palazzo Valentini a Roma, è stato consegnato un premio nazionale a Nunzio Virgilio Paolucci, riconosciuto per il suo impegno sociale. La premiazione si è svolta nell’ambito del Premio Nazionale Segni di Pace, dedicato a iniziative di inclusione sociale. Paolucci è una figura di riferimento per la realtà di Loco Motiva, il cui lavoro ha ricevuto questo riconoscimento.

Il riconoscimento nazionale per l’impegno sociale è stato assegnato a Nunzio Virgilio Paolucci, figura di riferimento per la realtà di Loco Motiva, durante la cerimonia del Premio Nazionale Segni di Pace tenutasi il 15 aprile 2026 presso Palazzo Valentini a Roma. La premiazione, che ha la partecipazione del sindaco Gualtieri, celebra il lavoro svolto dal presidente dell’associazione rietina sin dal 2008 per garantire benessere e inclusione alle persone con autismo attraverso il Polo Autismo Sant’Eusanio. L’inclusione come fondamento della coesione sociale nel reatino. Il progetto promosso da Loco Motiva si è distinto nella terza edizione della manifestazione organizzata dalla Cattedra della Pace di Assisi per la sua capacità di trasformare l’assistenza in una vera costruzione di legami comunitari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti al centro: il premio nazionale per l’inclusione dell’autismo Notizie correlate Leggi anche: Autismo, il volto concreto dell’inclusione: il Centro Rio Bo sempre più punto di riferimento Premio “Vito Scafidi”, le scuole premiate: sicurezza, inclusione e territorio al centro delle buone praticheCittadinanzattiva ha assegnato a Roma la ventesima edizione del Premio “Vito Scafidi” per le buone pratiche a scuola, iniziativa che valorizza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ‘L’Aquila2026, una grande avventura per Rieti: inizia il ciclo di incontri L’altro Barocco. Sa-bato 18 aprile convegno su Antonio Gherardi alla Biblioteca Paroniana.; Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino; Scuola e volontariato: a Rieti un incontro per costruire nuove collaborazioni educative; Criticità nel carcere di Rieti: sovraffollamento, poca formazione e spazi da valorizzare. Covid. A Rieti inaugurato il nuovo Centro vaccinaleAl centro dell’area si svolgerà l’attività nevralgica, con dieci Ambulatori in grado di erogare servizi di raccolta dati, anamnesi e somministrazione del vaccino, mentre ai lati sono presenti una sala ... quotidianosanita.it Il fiume al centro, presentato il progetto di valorizzazione del patrimonio naturale del VelinoRIETI - Si è svolto presso la Sala degli Specchi del Circolo di Lettura l’incontro di approfondimento Il fiume al centro, dedicato alla presentazione del progetto di valorizzazione del patrimonio ... ilmessaggero.it RietiLife Tg del 16 aprile 2026 Nel RietiLife Tg 16 aprile 2026 CANALE 210 digitale terrestre SISMA, 1,2 MILIARDI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA CONSIGLIO COMUNALE IL 23 APRILE IN VIA MANZONI SICUREZZA, MANIFESTAZIO - facebook.com facebook Marchio Rea Qualità Reatina, la Giunta della #Cameradicommercio di Rieti-Viterbo approva i disciplinari per pane, pasta, pasticceria, miele e prodotti apistici. Si amplia, quindi, ulteriormente il paniere delle eccellenze che possono ottenere il Marchio unionca x.com