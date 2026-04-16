Rieti al centro | il premio nazionale per l’inclusione dell’autismo

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rieti, durante la cerimonia del 15 aprile 2026 presso Palazzo Valentini a Roma, è stato consegnato un premio nazionale a Nunzio Virgilio Paolucci, riconosciuto per il suo impegno sociale. La premiazione si è svolta nell’ambito del Premio Nazionale Segni di Pace, dedicato a iniziative di inclusione sociale. Paolucci è una figura di riferimento per la realtà di Loco Motiva, il cui lavoro ha ricevuto questo riconoscimento.

Il riconoscimento nazionale per l’impegno sociale è stato assegnato a Nunzio Virgilio Paolucci, figura di riferimento per la realtà di Loco Motiva, durante la cerimonia del Premio Nazionale Segni di Pace tenutasi il 15 aprile 2026 presso Palazzo Valentini a Roma. La premiazione, che ha la partecipazione del sindaco Gualtieri, celebra il lavoro svolto dal presidente dell’associazione rietina sin dal 2008 per garantire benessere e inclusione alle persone con autismo attraverso il Polo Autismo Sant’Eusanio. L’inclusione come fondamento della coesione sociale nel reatino. Il progetto promosso da Loco Motiva si è distinto nella terza edizione della manifestazione organizzata dalla Cattedra della Pace di Assisi per la sua capacità di trasformare l’assistenza in una vera costruzione di legami comunitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

rieti al centro il premio nazionale per l8217inclusione dell8217autismo
© Ameve.eu - Rieti al centro: il premio nazionale per l’inclusione dell’autismo

Notizie correlate

Leggi anche: Autismo, il volto concreto dell’inclusione: il Centro Rio Bo sempre più punto di riferimento

Premio “Vito Scafidi”, le scuole premiate: sicurezza, inclusione e territorio al centro delle buone praticheCittadinanzattiva ha assegnato a Roma la ventesima edizione del Premio “Vito Scafidi” per le buone pratiche a scuola, iniziativa che valorizza...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: ‘L’Aquila2026, una grande avventura per Rieti: inizia il ciclo di incontri L’altro Barocco. Sa-bato 18 aprile convegno su Antonio Gherardi alla Biblioteca Paroniana.; Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino; Scuola e volontariato: a Rieti un incontro per costruire nuove collaborazioni educative; Criticità nel carcere di Rieti: sovraffollamento, poca formazione e spazi da valorizzare.

Covid. A Rieti inaugurato il nuovo Centro vaccinaleAl centro dell’area si svolgerà l’attività nevralgica, con dieci Ambulatori in grado di erogare servizi di raccolta dati, anamnesi e somministrazione del vaccino, mentre ai lati sono presenti una sala ... quotidianosanita.it

Il fiume al centro, presentato il progetto di valorizzazione del patrimonio naturale del VelinoRIETI - Si è svolto presso la Sala degli Specchi del Circolo di Lettura l’incontro di approfondimento Il fiume al centro, dedicato alla presentazione del progetto di valorizzazione del patrimonio ... ilmessaggero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.