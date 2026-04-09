Treviso torna in Serie C | il piano Botter per rilanciare il club

Dopo tredici anni, il Treviso torna a giocare in Serie C, segnando un passaggio importante per il club. La promozione è stata ottenuta attraverso il piano presentato dalla nuova proprietà, che ha lavorato per rilanciare la società e migliorare la struttura sportiva. La squadra ha concluso il campionato con risultati che le hanno consentito di salire di categoria, portando il club di nuovo nel calcio professionistico.

Dopo tredici anni di attesa, il Treviso ha finalmente riconquistato il proprio posto nel calcio professionistico grazie alla promozione in Serie C. Il traguardo è arrivato dopo una stagione intensa, culminata con un risultato che ha scatenato l'entusiasmo della piazza e dei protagonisti, i quali hanno recentemente condiviso le riflessioni su un percorso tanto faticoso quanto gratificante. Il progetto Botter: dalla stabilità strutturale alla nuova fase competitiva Per la presidenza del club, ques . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso torna in Serie C: il piano Botter per rilanciare il club Il Treviso torna in Serie C dopo tredici anni: campionato vinto con quattro giornate d’anticipoIl Treviso torna in Serie C dopo 13 anni: i biancocelesti di Gorini conquistano la promozione con quattro turni d’anticipo. Il Club Scherma Napoli torna in Serie A1Tempo di lettura: 2 minutiTorna in Serie A1 il Club Scherma Napoli al termine di una gara eccezionale da parte del team guidato dal maestro Alberto... Temi più discussi: Festa per il Treviso: ritorno in Serie C dopo tredici anni. Nel 2006 giocò in A; Il Treviso torna in serie C: in città scoppia la festa; Serie C! Il Treviso calcio torna tra i professionisti; IL TREVISO CALCIO RITORNA IN SERIE C DOPO 13 ANNI!. Il Treviso torna in Serie C dopo tredici anni: campionato vinto con quattro giornate d’anticipoIl Treviso torna in Serie C dopo 13 anni: i biancocelesti di Gorini conquistano la promozione con quattro turni d’anticipo ... fanpage.it Dall’oblio al professionismo: il Treviso torna in Serie CDopo il fallimento e anni difficili tra Eccellenza e Promozione, il Treviso gioisce per la vittoria del girone e la promozione dalla Serie D. europacalcio.it Il Treviso torna tra i professionisti a distanza di 13 anni: parola all’artefice della rinascita del club biancazzurro https://tinyurl.com/2mznhx79 - facebook.com facebook ULTIM'ORA CALCIO #Treviso torna in #SerieC dopo 13 anni: campionato vinto con quattro giornate di anticipo #SkySport x.com