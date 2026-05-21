Martedì a Trieste si sono verificati scontri durante una commemorazione dedicata a un militante di destra, con alcune persone coinvolte in momenti di tensione. Durante l’evento, un giornalista presente è stato aggredito da un uomo che si è avvicinato e gli ha sferrato un pugno. Numerosi testimoni hanno assistito alle fasi più concitate, e alcuni hanno riferito di aver visto gruppi di persone dividersi e confrontarsi tra loro. La situazione è rapidamente degenerata, portando alla presenza delle forze dell’ordine sul posto.

Molte delle persone che martedì a Trieste hanno assistito agli scontri scaturiti dall’aggressione di neofascisti verso gli antifascisti parlano di un ritorno al passato, di memorie collettive che risalgono agli anni di piombo, quando Viale XX Settembre diventava la linea di frattura lungo cui le fazioni politiche opposte arrivavano alla resa dei conti. Pochi giorni fa quelle immagini sono tornate in chiave attuale, in occasione della commemorazione del giornalista triestino Almerigo Grilz, dirigente del Fronte della Gioventù e militante del Movimento Sociale Italiano. La controversa cerimonia è organizzata ogni anno da militanti della destra locale, ma questa volta alcuni gruppi antifascisti si sono presentati all’appuntamento muniti di fischietti e pistole ad acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trieste, scontri alla commemorazione del militante di destra Grilz. Il giornalista aggredito: “Un uomo è venuto verso di me e mi ha sferrato un pugno”

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