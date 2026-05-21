La Curva Nord di Trieste Basket è tornata in campo per la partita contro Brescia dopo un periodo di boicottaggio. Il capitano ha incontrato i tifosi per discutere e convincerli a rivedere la posizione. Due interventi sono stati decisivi nel processo di riavvicinamento: uno durante il riscaldamento e un altro nel primo tempo, che hanno contribuito a riaccendere il sostegno del settore. La partita si è svolta con la presenza della tifoseria, che ha sostenuto la squadra per tutta la durata dell'incontro.

? Punti chiave Come ha fatto il capitano De Angeli a convincere la Curva?. Quali sono stati i due interventi decisivi per sbloccare il boicottaggio?. Perché i tifosi hanno deciso di cambiare idea proprio ora?. In che modo il ritorno in tribuna cambierà l'equilibrio con Brescia?.? In Breve Appello del capitano Lodovico De Angeli ha convinto i tifosi dopo il blocco.. Comunicato del consorzio Trieste Basket ha facilitato il dialogo con la Curva Nord.. Svolta decisionale avvenuta nella tarda serata di oggi per la gara del 21 maggio.. Ritorno in tribuna per agire come sesto uomo nella sfida contro Brescia.. La Curva Nord ha deciso di rompere il blocco sulla presenza in palazzetto per la gara 3 contro Brescia, prevista domani 21 maggio, trasformando radicalmente l’atmosfera che circonda il prossimo scontro decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste Basket: la Curva Nord torna in campo per la sfida con Brescia

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