La Rimadesio torna in campo nel campionato di Serie B dopo la pausa per la Coppa Italia, vinta dalla Pielle Livorno a Rimini. La squadra affronta ora la sfida contro la Fulgor Fidenza, in un momento cruciale della stagione. Le ultime sette giornate si avvicinano rapidamente e l'obiettivo è raggiungere il playoff.

Dopo la pausa per la Coppa Italia disputata a Rimini (vinta dalla Pielle Livorno) riprende il campionato di Serie B Nazionale che da qui a un mese abbondante vive il suo rush finale con le sue ultime sette giornate. Un’ultima parte che si fa interessantissima per i colori bluarancio visto che la Rimadesio con i suoi 32 punti, oltre a tenere distante la zona playout, può lottare per accedere ai playin (gli spareggi per entrare nel tabellone dei playoff). E per una squadra partita per salvarsi, e che alcuni davano per spacciata in partenza, è già un bel traguardo. Stasera al PalaDesio (ore 20.30) arriva la Fulgor Fidenza che la pausa non l’ha osservata avendo giocato (e perso) lunedì scorso il recupero a Treviglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B, obiettivo playin. La Rimadesio torna in campo. C’è la sfida con la Fulgor Fidenza

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