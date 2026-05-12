Trieste Curva Nord scende in campo | boicottaggio contro il Brescia

A Trieste, la Curva Nord ha deciso di non partecipare alla prossima partita contro il Brescia, lanciando un boicottaggio. Nel frattempo, si sono diffuse notizie riguardanti un'asta vinta dalla proprietà per il PalaEur a Roma. La mancanza degli ultras in tribuna potrebbe avere ripercussioni sul morale della squadra, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo.

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? Punti chiave Perché la proprietà ha vinto l'asta per il PalaEur a Roma?. Come influirà l'assenza degli ultras sul morale dei giocatori?. Cosa deve fare la società per convincere la Curva a tornare?. Chi potrà davvero proteggere l'identità della Pallacanestro Trieste?.? In Breve Protesta scaturita dall'aggiudicazione del PalaEur a Roma da parte della proprietà.. Appello ai cittadini per sostenere gli atleti fuori dal PalaTrieste.. Possibile rientro in tribuna se la proprietà chiarisce entro la gara 3.. Richiamo alla partecipazione cittadina per le trasferte della gara 1 e gara 2.. La Curva Nord di Trieste ha annunciato oggi, martedì 12 maggio 2026, l’astensione dalla terza partita dei playoff contro il Brescia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, Curva Nord scende in campo: boicottaggio contro il Brescia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Matiasic conquista Roma, Curva Nord diserta gara 3 contro Brescia“Dopo le comunicazioni odierne, che ancora di più gettano dubbi sul nostro futuro, Curva Nord comunica che, stante l'assenza di chiarezza, ad oggi... Reggina, Curva Sud scende in campo: ‘Liberate la nostra maglia? Cosa scoprirai Cosa spinge la Curva Sud a scendere in campo domenica? Come influenzerà questo scontro il tessuto sociale di Reggio Calabria? Perché...