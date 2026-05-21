Trianon Viviani Raffaele Di Mauro presenta Agli albori della canzone napoletana

Raffaele Di Mauro ha presentato al Trianon Viviani il suo nuovo libro, “Agli albori della canzone napoletana”. L’evento si è svolto nell’ambito della rassegna RiSoNa e rappresenta un’anteprima nazionale. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle origini e allo sviluppo della musica napoletana. Il volume analizza le prime fasi di questa tradizione musicale, offrendo approfondimenti storici e culturali. La manifestazione si è svolta in un locale riconosciuto per il suo legame con la musica della città.

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Raffaele Di Mauro presenta al Trianon Viviani, in anteprima nazionale per la rassegna RiSoNa, il libro Agli albori della canzone napoletana. Giovedì 21 maggio, alle 17:30, si tiene, nella Stanza della Memoria del Trianon Viviani, la presentazione, in anteprima nazionale, del libro Agli albori della canzone napoletana. Storia e analisi di un repertorio urbano (1824–1879), scritto da Raffaele Di Mauro e pubblicato da Squilibri. Nel quinto dei sette appuntamenti di RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana, il ciclo di sette incontri dedicati alle diverse matrici sonore di Napoli e della Campania, ideato e curato da Pasquale Scialò, l’Autore indaga il periodo che va dall’avvio dei Passatempi musicali di Guglielmo Cottrau alla scomparsa del figlio Teodoro, fase decisiva per la nascita della canzone napoletana classica. 🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz al teatro della Canzone napoletanaIl leader degli Almamegretta nel nuovo concerto di sostegno alla ricerca sul cancro. Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana Lo storico teatro di Forcella apre al pubblico una nuova esperienza di visita tra la Stanza delle Meraviglie, la nuova Stanza della Memoria e il... LIBRI - Agli albori della canzone napoletana di Raffaele Di Mauro, la presentazione nella Stanza della Memoria del Trianon Viviani ift.tt/WqPaofe x.com LIBRI - Agli albori della canzone napoletana di Raffaele Di Mauro, la presentazione nella Stanza della Memoria del Trianon VivianiGiovedì 21 maggio, alle 17:30, si tiene, nella Stanza della Memoria del Trianon Viviani, la presentazione, in anteprima nazionale, del libro Agli albori della canzone napoletana. Storia e analisi di u ... napolimagazine.com Teatro Trianon Viviani, Raffaele Di Mauro presenta Agli albori della canzone napoletana giovedì 21 maggioNella Stanza della Memoria del Trianon Viviani si terrà, giovedì 21 maggio alle 17:30, la presentazione, in anteprima nazionale, del libro Agli albori della ... ilmattino.it