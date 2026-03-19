Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana

Al Trianon Viviani di Forcella sono stati inaugurati nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana. Il teatro storico apre al pubblico con l’accesso alla Stanza delle Meraviglie e alla Stanza della Memoria, offrendo un’immersione nella propria storia iniziata oltre un secolo fa. Le visite guidate permettono di scoprire gli ambienti e i ricordi legati a questo luogo emblematico della cultura napoletana.

Lo storico teatro di Forcella apre al pubblico una nuova esperienza di visita tra la Stanza delle Meraviglie, la nuova Stanza della Memoria e il racconto della propria storia iniziata oltre un secolo fa. Lo storico Teatro Trianon Viviani, nel cuore del quartiere Forcella, apre al pubblico nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana, offrendo un’esperienza che intreccia immersione, memoria e racconto di un luogo che da oltre un secolo è uno dei simboli dello spettacolo popolare partenopeo. L’attività rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 di Regione Campania e attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 2127). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana Articoli correlati Al Trianon Viviani è di scena la tradizione, due appuntamenti dedicati alla CanzoneDa venerdì 13 a domenica 15 marzo, al Trianon Viviani due appuntamenti dedicati alla Canzone, tra musica, danza e teatro. Giorno della Memoria 2026: incontro pubblico della Fondazione Valenzi al Teatro Trianon VivianiSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Approfondimenti e contenuti su Trianon Viviani Temi più discussi: Il Teatro Trianon Viviani e le sue stanze segrete; Teatro Trianon Viviani: 89 candidature per la nuova direzione artistica; Teatro Trianon Viviani, presentate 89 candidature per la direzione artistica; TRIANON VIVIANI, è di scena la tradizione. Napoli, al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana: il programmaLo storico Teatro Trianon Viviani, nel cuore del quartiere Forcella, apre al pubblico nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della ... msn.com Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletanaLo storico Teatro Trianon Viviani, nel cuore del quartiere Forcella, apre al pubblico nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana, ... napolivillage.com “Abbiamo fatto bene a prorogare la durata della presentazione delle domande” I partecipanti alla selezione del nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Forcella a Napoli, ora che sono scaduti i termini sono 89 - facebook.com facebook Napoli, teatro Trianon Viviani: 89 candidature per la direzione artistica x.com