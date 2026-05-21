A Treviso, un uomo ha pagato regolarmente la sosta, ma ha comunque ricevuto una multa. Nonostante abbia cercato di convincere gli agenti a revocarla, la richiesta non è stata accolta. Di fronte al rifiuto, ha deciso di rivolgersi a un avvocato per valutare eventuali azioni legali. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e ha acceso un dibattito sulla gestione delle sanzioni amministrative nel centro urbano.

Gli hanno recapitato una multa sul parabrezza della sua auto nonostante, pochi istanti prima, avesse parcheggiato e pagato regolarmente la tariffa del parcheggio sulle strisce blu. È successo lo scorso 21 aprile a Treviso. Inutili - almeno in un primo momento - le contestazioni dell'uomo: per gli agenti il pagamento era arrivato troppo tardi e la sanzione da 41,40 euro era da pagare.,, Aveva da pochissimo fermato l'auto negli appositi posti blu e stava armeggiando con lo smartphone per pagare la sosta sull'app del Comune, quando i vigili hanno emesso la multa. Una situazione paradossale che il conducente della vettura ha tentato di segnalare agli agenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Treviso, paga la sosta ma la multa gli arriva comunque: "Ormai l'abbiamo fatta"

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