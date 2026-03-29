Calcio Serie D Poggibonsi | beffa che fa malissimo! La vittoria sembra ormai cosa fatta ma al 96’ arriva il gol del pari di Bocci

Nel match di Serie D tra Aquila Montevarchi e Poggibonsi, la partita si è conclusa con un pareggio di 1-1. Dopo un gol di Mencagli al 68’ per il Poggibonsi, al 96’ Bocci ha segnato il gol del pareggio per l’Aquila Montevarchi. La formazione dell’Aquila ha schierato un 3-5-2 con Giusti in porta e altri undici titolari, sostituzioni incluse, durante l’incontro.

AQUILA MONTEVARCHI 1 POGGIBONSI 1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Francalanci (85’ Kondaj), Coly; Boncompagni (62’ Bassano), Nannini, Galeota (83’ Galastri), Mattei, Casagni (68’ Rosini); Mencagli (68’ Bocci), Tommasini. Allenatore Marmorini. POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Martucci, F. Borri, Salto; Rodio, Borghi (73’ Cardoselli), Masini (58’ Zuccherato), Ciacci, Valenti; Boriosi, Accursi (58’ Giustarini). Allenatore Consonni. Arbitro: Guiotto di Schio. Assistenti: YuGobbo. Reti: 78’ aut. Francalanci, 96’ Bocci. Note – Spettatori 600 circa. Angoli: 5– 2. Ammoniti: Francalanci, Cecconi e Boriosi. Espulso Ciacci all’85’ per entrata a piedi uniti su Nannini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Poggibonsi: beffa che fa malissimo! La vittoria sembra ormai cosa fatta ma al 96’ arriva il gol del pari di Bocci Articoli correlati Calcio serie D. La vittoria sul Follonica-Gavorrano solleva il morale del Poggibonsi. Ora tutti al lavoro per la gara con il SienaLa prima affermazione stagionale in trasferta restituisce slancio al Poggibonsi nel girone E di serie D, ma la squadra allenata da Luigi Consonni che... Arriva anche l’ufficialità, il ritorno al Milan è ormai cosa fattaSi prospetta un ritorno in casa Milan con la squadra pronta ad accogliere in rosa un calciatore che solo pochi mesi fa aveva salutato i rossoneri. Aggiornamenti e notizie su Calcio Serie Temi più discussi: Tabellino partita Scandicci 1908 vs Foligno 1928; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Calcio a 5, In serie C1. Il Città di Massa corsaro in casa della Virtus Poggibonsi. A segno Elias e Bedini, doppiette per Sergio e Verduci; Il Montevarchi domani in campo con il Poggibonsi. Camaiore-Tau Calcio finisce 1 a 1; Bigica risponde a BouahLa 29esima giornata del girone E di serie D proponeva ben quattro gare. Tra queste il derby del Comunale tra Camaiore e Tau Altopascio. In palio punti importanti per i padroni di casa che vogliono evi ... noitv.it Serie D, Tau Calcio ko a Montevarchi. Camaiore, punti salvezza con il CannaraAmaranto battuti dai gol di Cecconi e Boncompagni nella ripresa. Il Seravezza si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dal Poggibonsi ... luccaindiretta.it CALCIO, SERIE C, 34^ GIORNATA, POTENZA CI CREDE E TRAVOLGE IN RIMONTA LA SALERNITANA: 5-2 AL VIVIANI - facebook.com facebook