Savona gli arriva la multa di 4 anni prima ma lui nel frattempo è morto

Da tgcom24.mediaset.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savona, un uomo ha ricevuto una multa datata quattro anni prima della sua morte, avvenuta nel frattempo. L’intero procedimento si è concluso a marzo 2026, quando l’uomo non era più in vita. La sanzione è stata quindi notificata postuma, dopo che il decesso era già avvenuto. La vicenda riguarda il passaggio di un'ingiunzione di pagamento che si è protratto nel tempo e si è concluso dopo la scomparsa del destinatario.

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Era stato ritenuto responsabile di un'irregolarità nella gestione dei rifiuti. Per questo motivo, al titolare di una ditta di Savona, nel 2022, era stato elevato un verbale di contestazione, con relativa sanzione. L'iter amministrativo è poi andato avanti fino all'emissione, a marzo 2026, di un'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia. Nel frattempo, però, l'uomo è morto. E così l'amministrazione non ha potuto far altro che annullare la multa. La vicenda è stata riportata dalla Stampa.,, Nel corso di un accertamento, Arpal - l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure - ha ritenuto l'uomo responsabile della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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