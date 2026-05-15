A Savona, un uomo ha ricevuto una multa datata quattro anni prima della sua morte, avvenuta nel frattempo. L’intero procedimento si è concluso a marzo 2026, quando l’uomo non era più in vita. La sanzione è stata quindi notificata postuma, dopo che il decesso era già avvenuto. La vicenda riguarda il passaggio di un'ingiunzione di pagamento che si è protratto nel tempo e si è concluso dopo la scomparsa del destinatario.

Era stato ritenuto responsabile di un'irregolarità nella gestione dei rifiuti. Per questo motivo, al titolare di una ditta di Savona, nel 2022, era stato elevato un verbale di contestazione, con relativa sanzione. L'iter amministrativo è poi andato avanti fino all'emissione, a marzo 2026, di un'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia. Nel frattempo, però, l'uomo è morto. E così l'amministrazione non ha potuto far altro che annullare la multa. La vicenda è stata riportata dalla Stampa.,, Nel corso di un accertamento, Arpal - l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure - ha ritenuto l'uomo responsabile della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Savona, gli arriva la multa di 4 anni prima ma lui nel frattempo è morto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Savona, l’abbraccio che commuove: lui la salvò dalle macerie 50 anni faNella sala Rossa del comune di Savona, un incontro tra passato e presente ha strappato un applauso collettivo a Michele Costantini e Antonietta Bosio.

Cartella esattoriale da duemila euro per una multa non pagata, ma era stata annullata dal giudice di pace sei anni primaMultata di 860 euro per un errore della compagnia assicurativa, vince il ricorso davanti al giudice di pace e la contravvenzione viene cancellata.

A Savona arriva NOVA. Parola all’Italia: uno spazio di ascolto per costruire dal basso il programma della coalizione progressista x.com

In occasione del 50° anniversario della fine della elettrificazione a tre fasi in Italia questo mese, un film del 1967 sulla sua disattivazione a Savona reddit

Diocesi: Savona-Noli, 4 incontri per approfondire il bisogno di libertà dell’essere umanoCercando la libertà è il titolo di quattro incontri promossi dalla diocesi di Savona-Noli nell’ambito del progetto AB. Si approfondirà il bisogno di libertà dell’essere umano dalle costrizioni fis ... agensir.it

Liguria, conto alla rovescia per il Giro d’Italia. Rifatti gli asfalti delle strade di Sassello. Sale l’attesaSassello – Sta per passare il Giro d’Italia e le strade liguri si rimettono in sesto. In queste ore è toccato alle strade dell’entroterra di Savona dove il 21 maggio la corsa rosa attraverserà la ... ilsecoloxix.it