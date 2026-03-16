Ancelotti esclude Neymar dai convocati del Brasile ma per i Mondiali c'è ancora una possibilità

L’allenatore del Brasile ha deciso di non includere Neymar nella lista dei convocati per le prossime partite. La scelta deriva dalla valutazione che il giocatore non sia al 100% della forma fisica. Tuttavia, resta la possibilità di un suo reinserimento in vista dei Mondiali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la condizione attuale del calciatore.

Ancelotti spiega perché non ha convocato Neymar con il Brasile: "Non è al 100% e ho bisogno di giocatori al 100%. La lista definitiva dei convocati è un'altra questione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Ancelotti esclude

Argomenti discussi: Ancelotti convoca Neymar nel Brasile, ma potrebbe comunque essere escluso prima del Mondiale.

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