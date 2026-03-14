Matteo Bassetti, infettivologo, è stato derubato in centro a Milano mentre era in zona Porta Venezia. Dopo aver parcheggiato l’auto a bordo strada, ha subito il furto durante una serata trascorsa in città. In un'intervista, Bassetti ha dichiarato di essersi sentito violato e ha segnalato un problema di sicurezza nella zona.

Disavventura per Matteo Bassetti, derubato in centro a Milano. L'infettivologo, intervistato da Repubblica, ha raccontato di essere andato a cena in zona Porta Venezia e di aver parcheggiato l'auto a bordo strada. Poi la brutta sorpresa una volta uscito dal ristorante, intorno alle 23. Sull'auto ha detto: "Per fortuna non l’hanno scassinata. Evidentemente hanno usato uno di quegli apparecchi disturbatori di frequenze per aprirla. L’hanno aperta a prescindere, perché non avevo lasciato nulla in vista. C’erano due valigie nel bagagliaio, contenenti solo vestiti e un paio di scarpe. Si sono portati via persino i miei occhiali da vista. Insomma, hanno arraffato tutto quello che hanno trovato, senza stare a fare una selezione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Matteo Bassetti, derubato in centro a Milano: "Mi sono sentito violato, c'è un problema sicurezza"

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