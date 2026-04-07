Tremano ancora i Campi Flegrei scossa di magnitudo 3.3

Nelle prime ore del mattino, i Campi Flegrei sono stati interessati da un nuovo sciame sismico. La scossa più forte si è verificata alle 4:32, con una magnitudo preliminare di 3.3. La zona è ancora sotto osservazione, e non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La sequenza sismica ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale.

AGI - Nuovo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. La scossa più rilevante alle 4.32 del mattino, con magnitudo preliminare 3.3, a una profondità di 2,4 km ed epicentro nei pressi della Solfatara. Altra scossa avvertita dalla popolazione dell'area compresa tra Pozzuoli e alcuni quartieri di Napoli alle 4.38, di magnitudo 2,6. Non si registrano danni. In corso verifiche. Campi Flegrei, Ingv: "La vera insidia sono le esplosioni freatiche". "Il sistema è in movimento, e prima o poi accadrà. È un vulcano attivo. Anche il Vesuvio prima o poi erutterà. Ma oggi il magma non si muove. La vera insidia, adesso, è l'ipotesi di esplosioni freatiche: quelle sì, sono imprevedibili". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 Leggi anche: Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.5 Leggi anche: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.1 ai Campi Flegrei Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Temi più discussi: Terremoto scuote Napoli e Pozzuoli, tremano i Campi Flegrei: in corso sciame sismico | DATI e MAPPE; Carburanti, Murano (Unem): Governo non punisca petrolieri con extraprofitti - Geagency; Il 1° aprile 1984 Pozzuoli trema, oltre 500 scosse in poche ore nei Campi Flegrei; Iran, Bremmer (Eurasia): Trump frustrato, la rabbia gli impedisce di decidere - Geagency. Sisma, tremano ancora i Campi FlegreiE' in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico. Lo ha reso noto l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. La scossa più forte è stata di magnitudo 2.7 con l'epicentro localizzato a ridosso della Solfatara ... rainews.it Campi Flegrei: rallenta il sollevamento del suolo/ Studio: Causato in parte anche dalla pioggiaSembra essere ormai passata – anche se, ovviamente, è sempre troppo presto per dirlo data l’imprevedibilità di un quadro in costante evoluzione – la fase peggiore dell’allerta ai Campi Flegrei che da ... ilsussidiario.net Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com Comunicato di aggiornamento n. 2 Dalle ore (UTC) 02:32 (04:32 LT) del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md = - facebook.com facebook