Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 2.4 all’alba ad Arco Felice

All’alba di giovedì 5 marzo 2026, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei, più precisamente ad Arco Felice. La variazione del sisma è stata avvertita da alcune persone nella zona, ma non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha avviato le verifiche del caso.

Una scossa di terremoto è stata registrata all'alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, nell'area dei Campi Flegrei. L'evento sismico, di magnitudo 2.4, è stato rilevato dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 5.04. Secondo quanto comunicato dall'Osservatorio Vesuviano, l'epicentro del sisma è stato localizzato nell'area di Arco Felice, nel golfo di Pozzuoli, con una profondità di circa 3 chilometri. La scossa è stata individuata e analizzata dalla Sala Operativa dell'INGV – Osservatorio Vesuviano di Napoli, che monitora costantemente l'attività sismica e vulcanica dell'area flegrea. Il terremoto rientra nel fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei, una dinamica geologica che provoca sollevamenti e abbassamenti del suolo, spesso accompagnati da sciami sismici di lieve intensità.