Trema l’Italia scossa di terremoto di magnitudo oltre 4 | danni e scuole chiuse

Un terremoto di magnitudo superiore a 4 ha colpito l’Italia durante le prime ore del mattino, causando danni in alcune zone e la chiusura di diverse scuole. Le scosse sono state avvertite in più regioni, con i residenti che sono usciti rapidamente dalle abitazioni. Le autorità hanno avviato verifiche sulle strutture più colpite, mentre molte scuole sono state chiuse per motivi di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti gravi o vittime.

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Un boato improvviso nel cuore della notte, poi il pavimento che ondeggia, i vetri che tremano e centinaia di persone svegliate di soprassalto. La terra è tornata a farsi sentire con una forte scossa di terremoto che ha seminato paura tra i residenti, costretti a lasciare le abitazioni e riversarsi in strada in cerca di sicurezza. Per lunghi secondi il sisma è sembrato non finire mai, alimentando ansia e tensione in interi quartieri. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche a chilometri di distanza, con cittadini ancora sotto choc nelle ore successive. C’è chi racconta di lampadari oscillanti, chi di muri scricchiolanti e chi di un risveglio brusco nel silenzio dell’alba. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trema l’Italia, scossa di terremoto di magnitudo oltre 4: danni e scuole chiuse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Etna, terremoto di magnitudo 4.5: il momento della scossa in una casa di zona Montalto a Biancavilla Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5: chiuse le scuole Leggi anche: Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 con epicentro a Forino: scuole chiuse per verifiche Scossa di terremoto fa tremare il sud Italia: i primi aggiornamenti (1 / 2)Il panorama della sorveglianza sismica nazionale si trova oggi a dover gestire flussi di notizie che toccano la profonda sensibilità dei cittadini, specialmente quando riguardano eventi tellurici che ... donna.fidelityhouse.eu Non c’è pace per le popolazioni colpite dal sisma del centro ItaliaSpazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi. scuola.repubblica.it