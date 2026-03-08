Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 2.8 con epicentro a Forino | scuole chiuse per verifiche

Questa mattina in Irpinia si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Forino, in provincia di Avellino. In seguito all’evento sismico, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente alcune scuole per effettuare verifiche di sicurezza. Nessun danno grave o feriti sono stati segnalati finora. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e seguire le indicazioni ufficiali.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata questa mattina in Irpinia, con epicentro nel comune di Forino, in provincia di Avellino. Il movimento sismico è stato rilevato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ed è stato avvertito anche in diversi centri vicini, nonostante la profondità dell’evento. Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma l’amministrazione comunale ha deciso di adottare alcune misure precauzionali. Scuole chiuse per controlli di sicurezza. Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, ha annunciato che tutte le scuole del comune resteranno chiuse nella giornata di lunedì 9 marzo per consentire verifiche sugli edifici scolastici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 con epicentro a Forino: scuole chiuse per verifiche Terremoto in Irpinia, scossa 2.8 con epicentro a Forino: domani 9 marzo scuole chiuseScuole chiuse per 24 ore a Forino, in provincia di Avellino, dopo la scossa di terremoto di questa mattina da 2. Leggi anche: Terremoto, a Veroli scuole chiuse per verifiche dopo la scossa di magnitudo 3.3 Contenuti utili per approfondire Terremoto in Irpinia scossa di.... Temi più discussi: Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a Forino; Terremoto in Irpinia, scossa a Forino di magnitudo 2.8, nessun danno segnalato; Napoli, due scosse di terremoto ai Campi Flegrei; Trema la terra in Irpinia: scossa avvertita anche nel Salernitano. Terremoto in Irpinia, scossa 2.8 con epicentro a Forino: domani 9 marzo scuole chiuseScuole chiuse per 24 ore a Forino, in provincia di Avellino, dopo la scossa di terremoto di questa mattina da 2 ... fanpage.it Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a ForinoIl sisma è stato avvertito da molti cittadini, che lo comunicano sui social, sia dell’Irpinia che della Valle dell’Irno (Salerno). Non vengono per ora segnalati danni ... tg24.sky.it Sono passati 15 anni dall’11 marzo 2011, quando un terremoto di magnitudo 9.0 generò il maremoto che investì la centrale nucleare di Fukushima. L'album “Fukushima, tsunami nucleare”, a cura di Tiziana Faraoni, è sul nuovo numero de L’Espresso - facebook.com facebook Sono passati 15 anni dall’11 marzo 2011, quando un terremoto di magnitudo 9.0 generò il maremoto che investì la centrale nucleare di Fukushima. L'album “Fukushima, tsunami nucleare”, a cura di Tiziana Faraoni, è sul nuovo numero de L’Espresso x.com